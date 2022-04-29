Президент Ильхам Алиев: Армения не должна колебаться в вопросе сотрудничества в трехстороннем формате на Южном Кавказе

Конечно, очень тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией как на двустороннем, так и на международном уровне важно, но в то же время Армения должна понимать, что они не могут жить в регионе как изолированный остров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.

Глава государства отметил, что Армения должна нормализовать отношения с Азербайджаном, положить конец территориальным претензиям к Азербайджану и Турции и не должна колебаться в вопросе сотрудничества в трехстороннем формате на Южном Кавказе.

Подчеркнув, что азербайджанская сторона выступила с рядом предложений о проведении трехсторонней встречи, которые были поддержаны и ведущими международными организациями, Президент Ильхам Алиев сказал, что эти предложения были отвергнуты Арменией.