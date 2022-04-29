https://news.day.az/officialchronicle/1457809.html Президент Ильхам Алиев: Ситуация с оккупацией была приемлема для Армении, сопредседателей Минской группы, она была неприемлема для нас
Президент Ильхам Алиев: Ситуация с оккупацией была приемлема для Армении, сопредседателей Минской группы, она была неприемлема для нас
Ситуация с оккупацией была приемлема для Армении, для сопредседателей Минской группы, она была неприемлема для нас, мы были в меньшинстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи 29 апреля в Баку с представителями зарубежных мозговых центров, принявших участие в международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" в Шуше.
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