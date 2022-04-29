Президент Ильхам Алиев: Все происходящее после войны показывает, что у нас нет никаких плохих намерений

Все происходящее после войны показывает, что у нас нет никаких плохих намерений. Напротив, мы хотим мира и признания нашей территориальной целостности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей 29 апреля в Университете АДА.

Отметив, что стандарты жизни в нашей стране значительно выше, чем в Армении и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, глава государства сообщил, что от проживающих в Карабахе армян поступают положительные месседжи, начались уже и первые контакты. "Это является еще одним проявлением нашего намерения. Они могут принимать участие в экономическом развитии в едином Азербайджанском государстве, чувствовать себя в большей безопасности и спокойно. Но для этого они, в первую очередь, должны положить конец сепаратистским тенденциям, осознать реалии. Они должны посмотреть на карты, географию и понять, что сотни тысяч азербайджанцев в самом ближайшем будущем вернутся в Кяльбаджар, Лачин, Шушу, Агдам, и им придется жить в такой среде, в соседстве. Они должны положить конец вражде, изолировать сепаратистов. И они увидят пользу от этого", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.