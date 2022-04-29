Президент Ильхам Алиев: В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее

В ближайшие десять лет мы станем еще сильнее, и я надеюсь, что тогда, а может, еще раньше, все недоразумения, проблемы с Арменией будут урегулированы. В то же время регион Южного Кавказа будет полностью интегрирован, между тремя странами региона уже будет тесное сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.

Глава государства отметил, что для этого имеются все шансы и возможности. Азербайджан играет очень важную роль в реализации региональных проектов как в транспортной, так и энергетической сфере, трехстороннем сотрудничестве в контексте Азербайджан - Турция.