Президент Ильхам Алиев: Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия
Мы хотим жить в условиях мира и спокойствия. Уже настало время подписать мирное соглашение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.
Глава государства отметил, что такие мероприятия можно проводить и в Европе, и в России, Турции и Америке, и таким образом мы можем начать публичную дипломатию, народную дипломатию.
"На такие мероприятия можно приглашать даже экспертов из Армении. То есть, на такие мероприятия могут быть приглашены и эксперты, которые являются пропагандистами мира, а не ненависти. Это может стать хорошим фундаментом", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.
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