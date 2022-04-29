Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана с Китаем развиваются очень успешно

Отношения Азербайджана с Китаем развиваются очень успешно. На наших встречах с китайским лидером мы достаточно обсуждали региональные и двусторонние отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.

"Должен сказать, что Председатель Си Цзиньпин назвал меня большим другом Китая. Си Цзиньпин - близкий друг Азербайджана, и я был одним из немногих глав государств, приглашенных на международный форум "Один пояс, один путь" в 2019 году", - добавил Президент Ильхам Алиев.