Президент Ильхам Алиев: Уже поступил ряд обращений об увеличении газоснабжения

Что касается природного газа, мы на 100 процентов выполняем обязательства, возложенные на нас контрактом. Азербайджанский газ должен экспортироваться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Таким образом, наряду с Турцией, экспортером нашего газа является и Италия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА. Глава государства подчеркнул, что в прошлом году из Азербайджана в Италию было экспортировано более 9 миллиардов кубометров газа.

"Естественно, мы планируем добычу газа в рамках существующих контрактов, предусматривающих определенный конкретный объем, больше мы не добываем. Но если потребуется, если возникнет необходимость, то мы в первую очередь должны оценить источники, потому что наш потенциал добычи рассчитан на местное потребление и экспорт. Уже поступил ряд обращений об увеличении газоснабжения. К нам поступили обращения не только от Италии, но и других европейских стран", - сказал Президент Ильхам Алиев.