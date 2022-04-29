https://news.day.az/officialchronicle/1457911.html Реформы в сфере теплоснабжения будут ускорены - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Реформы в сфере теплоснабжения будут ускорены - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ и мерах по повышению эффективности в сфере теплоснабжения.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре