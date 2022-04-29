Реформы в сфере теплоснабжения будут ускорены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об ускорении реформ и мерах по повышению эффективности в сфере теплоснабжения.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.