https://news.day.az/officialchronicle/1457914.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам всех госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун» - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам всех госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун» - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун".
Как сообщает Day.Az, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram говорится:
"Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность".
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