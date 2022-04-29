Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность сотрудникам всех госструктур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории «Промышленного парка «Азерсун»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокую признательность сотрудникам всех государственных структур, принявшим участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун".

Как сообщает Day.Az, в публикации, размещенной на официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram говорится:

"Горжусь профессионализмом сотрудников всех государственных структур, принявших участие в ликвидации пожара на территории "Промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин в городе Сумгайыт, и его последствий, и выражаю им глубокую признательность".