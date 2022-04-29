Президент Ильхам Алиев: Мы сами выполнили резолюции Совета Безопасности ООН

Никогда не питайте надежды на постановления и резолюции международных организаций, потому что они не имеют никакого значения. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, на основании которых вооруженные силы Армении должны были незамедлительно покинуть наши территории. Несмотря на это, в течение 27 лет ни одна из резолюций не была выполнена, мы сами выполнили их.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", проходящей в Университете АДА.

Глава государства подчеркнул, что те, кто принял данные резолюции, являются тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также сопредседателями Минской группы ОБСЕ. "Когда я спросил у них "почему вы не выполняете принятые самими же резолюции", то ответ был вполне очевиден - ситуация, связанная с оккупацией, для них была приемлемой. Она была приемлемой и для Армении, и для сопредседателей Минской группы, но неприемлемой для нас. Мы должны были жить в реальном мире и понимать, что поддержки международной общественности не будет. Естественно, была необходимость в мощной армии, сильной экономике и новом поколении, то есть в людях, которые конкретно готовы были пойти на смерть. Подавляющее большинство погибших за Карабах никогда его не видели. Они - представители молодого поколения были патриотами, любящими Родину людьми с высокой мотивацией. Естественно, важнейшим вопросом было строительство сильной армии, и мы добились этого. На протяжении многих лет это было для меня, как Президента, основным приоритетом", - сказал Президент Ильхам Алиев.