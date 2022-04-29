Президент Ильхам Алиев: Ситуация на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, за прошедший период была стабильной

В Трехстороннем заявлении указаны точная численность российского миротворческого контингента и временные рамки их пребывания - 5 лет. Если одна из сторон решит, что пятилетнего срока достаточно, она должна открыто проинформировать об этом за шесть месяцев. Считаю, это очень положительный фактор для понимания будущей конфигурации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на международной конференции на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", которая состоялась 29 апреля в Университете АДА.

Глава государства отметил, что ситуация на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, за последние полтора года в целом была стабильной: "Правда, определенная напряженность происходила. Но сейчас ситуация стабильная. Отношения между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими находятся на хорошем уровне".