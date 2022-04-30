https://news.day.az/officialchronicle/1458205.html Президент Ильхам Алиев: Спецназ внес очень большой вклад в нашу победу в Отечественной войне
Президент Ильхам Алиев: Спецназ внес очень большой вклад в нашу победу в Отечественной войне
Спецназ внес очень большой вклад в нашу победу в Отечественной войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая перед личным составом воинской части.
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