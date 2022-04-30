Президент Ильхам Алиев: После второй Карабахской войны численность спецназа была увеличена вдвое

После второй Карабахской войны численность спецназа была увеличена вдвое.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая перед личным составом воинской части.

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