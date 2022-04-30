https://news.day.az/officialchronicle/1458247.html Президент Ильхам Алиев почтил память ставших шехидами спецназовцев
Президент Ильхам Алиев почтил память ставших шехидами спецназовцев
30 апреля Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил N-скую воинскую часть Сил специального назначения министерства обороны по случаю 23-й годовщины создания Сил специального назначения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Сначала глава государства возложил цветы к установленному на территории части бюсту великого лидера Гейдара Алиева, с глубоким уважением почтил его память.
Затем Верховный главнокомандующий возложил цветы к мемориалу в память о ставших шехидами спецназовцах.
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