Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной страннице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az.

"Allah orucunuzu qəbul etsin!", - говорится в публикации.