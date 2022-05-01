https://news.day.az/officialchronicle/1458396.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной страннице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az.
"Allah orucunuzu qəbul etsin!", - говорится в публикации.
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