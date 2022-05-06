https://news.day.az/officialchronicle/1459691.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы находимся на стадии планирования развития сельского хозяйства на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы находимся на стадии планирования развития сельского хозяйства на освобожденных территориях
В настоящее время мы находимся на стадии планирования развития сельского хозяйства на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Гу Донгью.
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