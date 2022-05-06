https://news.day.az/officialchronicle/1459692.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время для каждой страны важнее продовольственная безопасность
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время для каждой страны важнее продовольственная безопасность
В настоящее время для каждой страны важнее продовольственная безопасность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 6 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Гу Донгью.
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