На строительство автодороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Танрыгулулар выделено 2,1 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 миллиона манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики обеспечит финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.