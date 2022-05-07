На строительство автодороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе-Танрыгулулар выделено 2,1 млн манатов - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (6 км)-Танрыгулулар из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 миллиона манатов.
Министерство финансов Азербайджанской Республики обеспечит финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинет министров Азербайджанской Республики решит вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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