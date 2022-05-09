Президент Ильхам Алиев почтил память сыновей Азербайджана, погибших за победу над фашизмом

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев почтил память сыновей Азербайджана, погибших за победу над фашизмом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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