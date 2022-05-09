Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генпрокурором Саудовской Аравии

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Саудовской Аравии шейхом Саудом бин Абдуллой аль Муаджибом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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