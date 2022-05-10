Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим".