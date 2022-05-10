https://news.day.az/officialchronicle/1460511.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 99-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Светлая, добрая память о Гейдаре Алиеве навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим".
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