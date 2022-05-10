Президент Ильхам Алиев предоставил ряду деятелей культуры персональные пенсии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении персональных пенсий Президента Азербайджанской Республики азербайджанским деятелям культуры.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.