https://news.day.az/officialchronicle/1460551.html Президент Ильхам Алиев предоставил ряду деятелей культуры персональные пенсии - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев предоставил ряду деятелей культуры персональные пенсии - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении персональных пенсий Президента Азербайджанской Республики азербайджанским деятелям культуры.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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