https://news.day.az/officialchronicle/1460556.html В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства
В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с организацией и проведением Гран-при "Формулы 1" 2022 года.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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