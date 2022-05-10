В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1" упрощены визовые процедуры для иностранцев и лиц без гражданства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджан в связи с организацией и проведением Гран-при "Формулы 1" 2022 года.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.