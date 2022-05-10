https://news.day.az/officialchronicle/1460563.html Группа деятелей искусства награждена премиями Президента Азербайджана - Распоряжение
Группа деятелей искусства награждена премиями Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей искусства премиями Президента Азербайджанской Республики.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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