Группа деятелей искусства награждена премиями Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении деятелей искусства премиями Президента Азербайджанской Республики.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.