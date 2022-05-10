https://news.day.az/officialchronicle/1460742.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского цифрового центра управления ОАО ”Азеришыг"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского цифрового центра управления ОАО ”Азеришыг"
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского цифрового центра управления ОАО "Азеришыг" в городе Шуша.
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