Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского цифрового центра управления ОАО ”Азеришыг"

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского цифрового центра управления ОАО "Азеришыг" в городе Шуша.

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