https://news.day.az/officialchronicle/1460743.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены в Шуше
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены в Шуше
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева в бане Ширин су, доме исполнителя на таре, композитора и мастера, усовершенствовавшего азербайджанский тар, Садыгджана, в усадебном комплексе Мехмандаровых.
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