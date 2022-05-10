Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены в Шуше

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами, которые будут проведены Фондом Гейдара Алиева в бане Ширин су, доме исполнителя на таре, композитора и мастера, усовершенствовавшего азербайджанский тар, Садыгджана, в усадебном комплексе Мехмандаровых.

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