https://news.day.az/officialchronicle/1460752.html "Новый друг в Шуше" - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО
"Новый друг в Шуше" - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Президентом Ильхамом Алиевым - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Новый друг в Шуше".
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