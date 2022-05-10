"Новый друг в Шуше" - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Президентом Ильхамом Алиевым

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шушу.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Новый друг в Шуше".