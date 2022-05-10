Президент Ильхам Алиев: Я и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства

Сегодня, 10 мая, еще раз выражая почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, я хочу заверить азербайджанский народ в том, что и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства, укрепления нашей независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением из города Шуша.

"В 2003 году азербайджанский народ, в первый раз оказав мне доверие, продемонстрировал приверженность политике великого лидера. Я же в свою очередь сказал, что если народ окажет мне доверие, то я, как президент, пойду по пути Гейдара Алиева, не сверну с этого пути и восстановлю территориальную целостность нашей страны. Я поклялся в этом. Я - счастливый человек, потому что сохранил верность этой клятве, и сегодня Карабах свободен. Сегодня в Карабахе и Зангезуре развевается азербайджанский флаг. После взятия Шуши на крыше находящегося за моей спиной административного здания был водружен флаг Азербайджана, победоносные азербайджанские солдаты с крыши здания рапортовали мне об освобождении Шуши. Сегодня, 10 мая, еще раз выражая почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, я хочу заверить азербайджанский народ в том, что и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства, укрепления нашей независимости",- сказал глава государства.