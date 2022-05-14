https://news.day.az/officialchronicle/1461850.html Президент Ильхам Алиев: Турция сегодня превратилась в крупный центр силы
Президент Ильхам Алиев: Турция сегодня превратилась в крупный центр силы
Турция сегодня превратилась в крупный центр силы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в Турции.
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