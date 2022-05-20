Президент Ильхам Алиев: Мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО совершили поездку на освобожденные от оккупации территории

Мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО совершили поездку на освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидели учиненные армянами разрушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 20 мая генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малики.

Подчеркнув, что Азербайджан на протяжении многих лет осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО, Президент Ильхам Алиев выразил признательность за постоянную поддержку ИСЕСКО справедливой позиции нашей страны как в период оккупации армянами наших земель, так и во время 44-дневной войны. Глава государства сказал: Мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО совершили поездку на освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидели учиненные армянами разрушения. Но, к сожалению, хотя с окончания войны прошло более полутора лет, представители этой организации не совершили поездки на данные территории. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что деятельность ИСЕСКО и участие ее экспертов могут сыграть важную роль в оценке материального ущерба, причиненного армянами нашей стране, и доведении этого до международной общественности.

Глава государства отметил значение создания в Баку Регионального офиса ИСЕСКО в расширении нашего сотрудничества, еще раз выразил признательность за дружескую и партнерскую поддержку данной организацией правого дела Азербайджана.