Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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