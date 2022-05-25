Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны Азербайджана и Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Латвийской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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