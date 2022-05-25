https://news.day.az/officialchronicle/1464977.html Хорошая новость для лиц, желающих купить квартиру
Хорошая новость для лиц, желающих купить квартиру
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Условий и порядка возврата налога на добавленную стоимость за жилые и нежилые площади, уплаченного потребителями - физическими лицами в безналичном порядке лицам, занимающимся строительством зданий".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с указом, НДС, уплаченный в безналичном порядке за жилые и нежилые площади, возвращается покупателю через уполномоченный банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заявки через портал по возврату НДС.
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С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.
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