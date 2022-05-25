Президент Алжира направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат.

Рад от имени народа и правительства Алжира, от себя лично передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника братского Азербайджана - Дня Независимости. Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и счастья, желаю братскому народу Азербайджана еще большего прогресса и благополучия на пути безопасности и стабильности под Вашим мудрым руководством.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение связывающими наши страны прочными узами дружбы и солидарности и подчеркиваю, что готов поддерживать сотрудничество в различных сферах, развивать на благо двух братских народов связи, служащие нашим взаимным интересам.

Хочу также еще раз выразить готовность продолжать на международных платформах, в том числе в Движении неприсоединения, где в настоящее время Вы достойно председательствуете, наши консультации, связанные с общими интересами, другими вопросами, касающимися укрепления мира и безопасности на планете.

Ваше превосходительство господин Президент, дорогой брат, прошу принять заверения в моем высочайшем уважении и почтении".