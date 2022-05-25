Президент Республики Корея направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Передаю Вам и гражданам Азербайджанской Республики сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.

В течение 30 лет со дня установления дипломатических отношений наши страны наладили основанные на дружбе партнерские отношения в различных сферах. Уверен в дальнейшем развитии связей между нашими странами и народами, еще большем укреплении нашей дружбы.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейших делах, а Азербайджанской Республике - постоянного процветания".