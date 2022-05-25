Президент Республики Корея направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
Передаю Вам и гражданам Азербайджанской Республики сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.
В течение 30 лет со дня установления дипломатических отношений наши страны наладили основанные на дружбе партнерские отношения в различных сферах. Уверен в дальнейшем развитии связей между нашими странами и народами, еще большем укреплении нашей дружбы.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в дальнейших делах, а Азербайджанской Республике - постоянного процветания".
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