https://news.day.az/officialchronicle/1465207.html Король Швеции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Швеции направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Швеции Карл XVI Густав направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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