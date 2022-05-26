https://news.day.az/officialchronicle/1465247.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента энергетического узла “Джебраил”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента энергетического узла “Джебраил”
26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский и Джебраильский районы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи" напряжением 330/110 кВ.
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