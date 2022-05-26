Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами Зангиланского международного аэропорта

26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева после поездки в Физули и Джабраил посетили Зангиланский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства и Первая леди ознакомились со строительными работами Зангиланского международного аэропорта.

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