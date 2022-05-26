https://news.day.az/officialchronicle/1465294.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством Зангиланской мечети
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством Зангиланской мечети
26 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева после поездки в Физули и Джебраил посетили Зангиланский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства и Первая леди ознакомились со строительными работами Зангиланской мечети, строящейся Фондом Гейдара Алиева при поддержке ООО "Паша Холдинг".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре