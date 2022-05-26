Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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