https://news.day.az/officialchronicle/1465305.html Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель КНР поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре