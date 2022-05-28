https://news.day.az/officialchronicle/1466008.html Ərdoğanın çıxışı zamanı Ulu Öndər Heydər Əliyevi anması Prezident İlham Əliyevi duyğulandırdı - VİDEO
Ərdoğanın çıxışı zamanı Ulu Öndər Heydər Əliyevi anması Prezident İlham Əliyevi duyğulandırdı - VİDEO
Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıda ilk dəfə keçirilən "TEKNOFEST Azərbaycan" Aerokosmik və Texnologiya Festivalında iştirak ediblər.
Day.Az bildirir ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı zamanı Ulu Öndər Heydər Əliyevi anması Prezident İlham Əliyevi duyğulandırıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik.
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