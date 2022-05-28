https://news.day.az/officialchronicle/1466057.html Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан» - ФОТО
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в проходящем впервые в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одним из самых запомнившихся событий этого грандиозного мероприятия стало авиашоу, проведенное с участием азербайджанских и турецких пилотов в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".
За шоу наблюдали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган, официальные делегации двух братских стран и участники фестиваля.
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