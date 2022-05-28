Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган наблюдали за авиашоу на «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан»

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в проходящем впервые в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, одним из самых запомнившихся событий этого грандиозного мероприятия стало авиашоу, проведенное с участием азербайджанских и турецких пилотов в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".

За шоу наблюдали президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган, официальные делегации двух братских стран и участники фестиваля.