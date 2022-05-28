Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первые леди Мехрибан Алиева, Эмине Эрдоган сделали памятное фото на фестивале «ТЕХНОФЕСТ Азербайджан»

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в проводимом впервые в Баку аэрокосмическом и технологическом фестивале "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств выступили на мероприятии.

Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и видный ученый Азиз Санджар, Первые леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган сделали памятное фото.