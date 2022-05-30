https://news.day.az/officialchronicle/1466445.html Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Молдовы позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
30 мая Президент Республики Молдова Майя Санду позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Майя Санду поздравила Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с 28 Мая - Днем Независимости и передала самые искренние пожелания.
Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.
Во время беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями о расширении энергетических, экономических и торговых связей. Также были обсуждены региональные проблемы и вопросы, представляющие взаимный интерес.
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