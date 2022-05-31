Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

31 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время телефонного разговора был рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, восстановлением экономических связей и транспортных коммуникаций.

Президент Ильхам Алиев проинформировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Во время разговора были обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита Президента Азербайджана в Москву в феврале 2022 года.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.