https://news.day.az/officialchronicle/1466730.html Президент Франции поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Франции поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре