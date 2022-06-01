https://news.day.az/officialchronicle/1466892.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия 27-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия 27-й Международной выставки «Нефть и Газ Каспия» в рамках Бакинской энергетической недели - ФОТО
В Бакинском Экспо-центре прошла церемония официального открытия 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на церемонии открытия.
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