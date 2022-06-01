Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя объединяет основных игроков глобального энергетического рынка, международные компании

"Бакинская энергетическая неделя" объединяет основных игроков глобального энергетического рынка, международные компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме, адресованном Президентом Ильхамом Алиевым участникам "Бакинской энергетической недели".

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