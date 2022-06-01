https://news.day.az/officialchronicle/1467110.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор может стать важным экспортным маршрутом не только для грузов, но и для электроэнергии
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор может стать важным экспортным маршрутом не только для грузов, но и для электроэнергии
Зангезурский коридор может стать важным экспортным маршрутом не только для грузов, но и для электроэнергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели.
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