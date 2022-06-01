Президент Ильхам Алиев: Наш следующий план на повестке дня связан с возобновляемой энергией, и работы в этой области уже ведутся

Наш следующий план на повестке дня связан с возобновляемой энергией, и работы в этой области уже ведутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии официального открытия 27-й Международной выставки нефти и газа Каспия в рамках Бакинской энергетической недели.

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